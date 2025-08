“Lo abbiamo chiesto in ogni Regione ed a livello nazionale: serve un tavolo del centrosinistra per le regionali. Una richiesta ancora più forte per la Calabria dove i socialisti sono determinanti per il centrosinistra. Qui, noi più di altri, la risposta per spiegare al centrodestra la differenza fra il garantismo e l’impunità.” Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio.