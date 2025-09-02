Regionali. La Lega Calabria annuncia tre candidati in Calabria, l’ex sindaco di Vibo Limardo, Bevilacqua e Orlandino Greco

“La Lega Calabria annuncia la candidatura di Maria LIMARDO, già sindaca di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Avvocata e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), LIMARDO porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Oggi la candidata è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, che ha espresso pieno sostegno alla sua candidatura”.

Gianpaolo BEVILACQUA incontra Salvini, ufficializzata candidatura Milano, 2 set. (LaPresse) – “Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, Gianpaolo BEVILACQUA si candida alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria. La sua affermazione sul territorio, con migliaia di preferenze personali raccolte a Lamezia Terme, conferma un radicamento che la Lega ha deciso di valorizzare in vista di una sfida regionale decisiva. La candidatura è stata ufficializzata dopo un incontro a Roma con il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, con cui ha condiviso proposte e idee da portare avanti sul territorio”. Lo riporta una nota della Lega.

Orlandino GRECO, sindaco di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, sara’ candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto. La decisione – si legge in una nota – consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione, con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra e dare piu’ forza alle istanze del sud. Oggi Orlandino GRECO e’ stato ricevuto a Roma dal vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio.