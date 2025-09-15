Regionali Calabria, Baldino (M5S): “Sanità usata come bancomat, non come diritto”

La sanità non è un palcoscenico dice il centrodestra? Sarebbe piuttosto il caso ricordino che la sanità non è e non può essere usata come un bancomat, né come sistema clientelare. E noi vogliamo tenere i riflettori accesi e raccontare quello che non vogliono farvi vedere, cioè ciò che i cittadini affrontano quando hanno bisogno di assistenza sanitaria. I medici fanno un lavoro straordinario e vanno ringraziati ogni giorno, ma il loro sforzo disumano non basta per tenere in piedi una sanità al collasso. Noi continueremo a farlo, come da sempre facciamo, con grande rispetto per pazienti e operatori sanitari>, è durissimo l’attacco della deputata M5S Vittoria Baldino – presente ieri sera a Mirto all’apertura della campagna elettorale del consigliere regionale Tavernise – a Forza Italia che nelle scorse ore ha contestato la visita ispettiva di Tridico all’ospedale di Soverato.

<Piuttosto Roberto Occhiuto risponda alle domande che da tempo gli poniamo. E’ vero che da quando è presidente alcuni centri diagnostici privati sono passati da 3 a 15 milioni di accreditamenti in più? È vero o no che la Calabria ha il minor numero di posti letto nelle strutture pubbliche e il maggior numero di posti letto nelle strutture private rispetto alla media nazionale? È vero o no che era vicino a Scopelliti quando presentava il piano di rientro che chiudeva 18 ospedali? E chi erano il Presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia che hanno cofirmato il piano di rientro del 2009? Sono i calabresi ad aver ereditato gli sfarceli nella sanità altro che Occhiuto. Lui è figlio di questo sistema politico che noi manderemo a casa>, conclude Baldino