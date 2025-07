Reggio Calabria, scomparsa una ragazza di 14 anni, si cerca Giorgia De Nuccio

“Si è da poco concluso l’anno scolastico e già si è proiettati al prossimo. Ci riferiamo alle varie graduatorie, ai bandi, ai diversi concorsi cui far riferimento e a quanto il Ministro ha reso noto in merito a importanti decisioni assunte in questi giorni: l’estensione definitiva della tutela assicurativa per docenti e alunni e l’assunzione […]