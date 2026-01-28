Reggio Calabria, scatta la protesta degli ambulanti. VIDEO

A Reggio Calabria gli ambulanti tornano in piazza per difendere il lavoro e chiedere il rispetto delle regole.

A Piazza Italia, si è svolto un sit-in di protesta promosso dagli operatori del commercio su area pubblica, che hanno chiesto al Comune il corretto rispetto della direttiva Bolkestein e delle norme costituzionali che tutelano il lavoro.

Al centro della protesta, la realizzazione della pista ciclabile nell’area del mercato di Botteghelle, uno spazio che – denunciano gli ambulanti – è storicamente destinato all’attività mercatale. Una scelta che, secondo i manifestanti, compromette il diritto al lavoro di decine di famiglie.

Gli operatori parlano di una decisione assunta senza confronto e senza una reale pianificazione alternativa, sottolineando come il commercio ambulante rappresenti una risorsa economica e sociale per la città.

Durante il sit-in è stato ribadito che il rispetto delle direttive europee non può tradursi in penalizzazioni arbitrarie e che ogni intervento urbanistico deve tenere conto della funzione sociale del lavoro, sancita dalla Costituzione.

Gli ambulanti chiedono ora un tavolo di confronto immediato con l’amministrazione comunale e soluzioni condivise che consentano di conciliare mobilità sostenibile e tutela delle attività storiche.