Reggio Calabria, premiata Cettina Nicolosi alla XXII edizione del “Reggio Calabria Day”

Conferito il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, nella sua XXII edizione, al Maestro Cettina Nicolosi. Nelle motivazioni del riconoscimento viene scritto, “Donna dall’animo vibrante, piena di armonica passione, ardente nello spirito come tutte le grandi figure della nostra terra calabrese (…) Nel suo tempo ha saputo orientare il suo amore per la musica verso i giovani per renderli protagonisti attivi (…)”.

La stessa Cettina Nicolosi ha voluto ringraziare gli organizzatori dell’evento, in particolare il presidente Pino Tripodi, affermanco che “è per me motivo di grande orgoglio. Questo premio non è solo un onore personale, ma anche uno stimolo a continuare con passione e impegno, nella speranza di ispirare le nuove generazioni a credere nella forza trasformativa della musica”.