Reggio Calabria, Polizia Locale: sequestri e denunce e sanzioni

Polizia Locale: sequestri e denunce e sanzioni.

Giro di vite della Polizia Locale sul commercio abusivo presso il mercato del venerdì di largo Botteghelle.

A seguito di mirati servizi svolti nell’ambito del programma nazionale e transnazionale focus n’drangheta , sono stati sottoposti a sequestro circa trecento capi di merce contraffatra venduta in spregio alle norme sulla tutela del marchi originali. La merce posta sotto chiave riportava i segni mendaci di alcune griffe tra le piu famose. Un uomo è stato denunciato per frode in commercio e vendita dii merci con marchio contraffatto,mentre un secondo si è dato a precipitosa fuga abbandonando la mercanzja. I servizi, svolti anche in abiti civili, di inquadrano nel più generale piano di lotta all’abusivismo commerciale e tutela della concorrenza leale. Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, un venditore è stato altresì sanzionato per vendita irregolare.

In altra distinta attività , l’aliquota di polizia stradale è stata impegnata in un controllo della circolazione sulla passeggiata del lungomare Falcomatà, ove ha individuato, fermato e sanzionato sei persone che sfrecciavano su quell’area pedonale con bici e monopattini elettrici volando il codice della strada. I suddetti servizi continueranno anche nei giorni a seguire. A carico dei soggetti denunciati vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.