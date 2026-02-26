Reggio Calabria, La Strada: “Il Comune applichi il nuovo regolamento sull’organizzazione delle Commissioni per garantire trasparenza e partecipazione”

Il movimento civico La Strada, insieme al consigliere comunale Saverio Pazzano, richiama l’Amministrazione del Comune di Reggio Calabria al pieno rispetto del nuovo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari, entrato in vigore nel gennaio 2026.

In queste settimane diversi cittadini ci hanno contattati per avere notizie di alcuni temi fondamentali per la città. Alcuni già trattati nelle commissioni: chiedono di poter fare accesso agli atti per poter conoscere il lavoro svolto dalle Commissioni consiliari. È un segnale importante di attenzione civica, ma è anche la dimostrazione che le disposizioni sulla trasparenza non stanno trovando piena e automatica applicazione.

Il regolamento, infatti, prevede espressamente la pubblicazione degli ordini del giorno, la possibilità di trasmissione in streaming, la registrazione delle sedute e la messa a disposizione dei video in una sezione dedicata del sito istituzionale. Proprio per evitare che i cittadini fossero costretti a ricorrere all’accesso agli atti per conoscere attività che devono essere pubbliche, La Strada si è impegnata con determinazione in questi anni per introdurre norme chiare e vincolanti sulla pubblicità dei lavori. Le misure sulla partecipazione sono, come a suo tempo unanimemente riconosciuto, frutto degli emendamenti de La Strada. Abbiamo a suo tempo ringraziato il presidente Giuseppe Marino per aver condotto i lavori verso questo risultato e i colleghi commissari per l’approvazione.

Ma ora il Regolamento va applicato! La trasparenza non può dipendere dall’iniziativa del singolo cittadino né trasformarsi in un percorso burocratico a ostacoli. Deve essere garantita in modo ordinario, strutturale e facilmente accessibile.

Il risultato ottenuto sul piano regolamentare rappresenta un passo avanti importante, per far riconoscere il valore della piena pubblicità delle attività istituzionali. Oggi, però, quelle norme esistono e vanno applicate senza esitazioni.

Chiediamo pertanto che il Comune provveda con urgenza ad assicurare la pubblicazione sistematica delle attività delle Commissioni, così da rendere effettivo il diritto dei cittadini a essere informati e a partecipare consapevolmente alla vita democratica della città.

In un tempo in cui, con un po’ di retorica, si spinge sulla questione partecipazione e democrazia, che il Comune si adegui al Regolamento che si è dato per la partecipazione democratica della cittadinanza alla vita ordinaria del Consiglio comunale, ci pare il minimo. Oggi, presto.