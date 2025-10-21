Reggio Calabria, la prima sfilata a cavallo che ha trasformato le sue vie in un palcoscenico di eleganza e tradizione. VIDEO

La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Pizzichemi, Ceravolo e Crea, si è proposta di celebrare il legame speciale tra cavallo e cavaliere, un rapporto basato su fiducia e sintonia

Nella giornata di domenica 19 ottobre, Reggio Calabria ha accolto evento senza precedenti: la prima sfilata a cavallo che ha trasformato le sue vie in un palcoscenico di eleganza e tradizione. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Pizzichemi, Ceravolo e Crea, si è proposta di celebrare il legame speciale tra cavallo e cavaliere, un rapporto basato su fiducia e sintonia.

“Il vento del paradiso soffia tra le orecchie di un cavallo,” afferma un antico proverbio equestre, evocando la bellezza di questi animali straordinari. L’evento non solo promette di emozionare il pubblico, ma anche di unire sport, cultura e amore per gli animali.

Grazie al supporto di Evelina Polimeni, Umberto Romeo, Giusy Cara e Andrea Falzia, e alla collaborazione del Mood Café, l’atmosfera Reggina si è mostrata festosa, accogliendo calorosamente tutti i partecipanti.

