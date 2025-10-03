Reggio Calabria impazzisce per il Circo M. Orfei e la Reggina

DI CLEMENTE CORVO

Il Circo M. Orfei ha debuttato ieri a Reggio Calabria presso il Porto Bolaro con due spettacoli straordinarii, con artisti di fama internazionale e con il parco zoo più grande d’Italia, entusiasmando gli oltre 3000 spettatori presenti nei due spettacoli. Gli artisti del circo, reduci da un tour in Libia, hanno presentato il loro nuovo spettacolo 2025 – 26, accolto con grande apprezzamento dal pubblico.

*Un connubio vincente con la Reggina Calcio*

Il momento più emozionante dello spettacolo è stato quando il trapezista MICHAEL MARTINI CAMPIONE DEL MONDO AL TRAPEZIO , ” titolo conquistato al FESTIVAL INTERNAZIONALE di MONTECARLO “, si è esibito in un salto mortale dal trapezio e ha sventolato la bandiera della REGGINA Calcio, suscitando un entusiasmo da stadio tra il pubblico. La direzione del circo ha voluto omaggiare la squadra di calcio locale, creando un connubio vincente tra arte e sport.

La città di Reggio Calabria è in delirio! Il Circo M. Orfei, solitamente luogo di magia e meraviglia, si trasforma in uno stadio vero e proprio, dove la passione e l’entusiasmo raggiungono livelli stratosferici. Il pubblico, unito come un solo uomo, grida a squarciagola il suo sostegno alla Reggina Calcio: “FORZA REGGINA! FORZA REGGINA!”

Il pubblico, incredibile, si è alzato in piedi come un solo uomo, esplodendo in un urlo di entusiasmo e passione. Il grido è stato unico e assordante: “FORZA REGGINA!”

Le voci si uniscono in un coro assordante, le mani si alzano al cielo, i cuori battono all’unisono. L’atmosfera è elettrica, la tensione è palpabile. Gli artisti del Circo M. Orfei, ” MOLTI DI LORO SONO PROPRIO DI ORIGINE REGGINA ” , solitamente protagonisti di spettacoli mozzafiato, sono ora parte di questo grande evento di passione e tifo.

Il gesto di MICHAEL MARTINI ha scatenato una reazione a catena di entusiasmo e grida di sostegno. Il pubblico è in delirio, la città è in festa. In questo momento, non conta nulla se non la passione e l’amore per la squadra. Il Circo M. Orfei e la Reggina Calcio si uniscono in un abbraccio di entusiasmo e sostegno, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

*FORZA REGGINA!* Il grido risuona forte e chiaro, un urlo di passione che unisce la città e la squadra. Il M. Circo Orfei è diventato il cuore pulsante di Reggio Calabria, un luogo dove la passione e l’entusiasmo non conoscono confini.

Gioia per i bambini e le famiglie

Gli spettatori, soprattutto i bambini, hanno gioito e applaudito con entusiasmo gli artisti del circo. La direzione del circo ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto portare gioia ai bambini e alle famiglie.

Un appello ai presenti

Al momento dello sventolamento della bandiera, tutti insieme alziamoci in piedi e collaboriamo con gli artisti del Circo Orfei! Con grande accanimento, sventoliamo la bandiera della Reggina e gridiamo insieme “Forza Reggina!” con tutto il cuore. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera di tifo da stadio e di esprimere il proprio sentimento di affetto e di augurio nei confronti della squadra.

Un omaggio congiunto

Tutti insieme, in piedi, gridiamo “Forza Reggina!” e collaboriamo con l’omaggio degli artisti e della direzione del Circo M. Orfei, che incitano la Reggina alla vittoria del campionato.

Un impegno sociale

Il Circo M. Orfei ha anche un impegno sociale: il 7 ottobre, gli artisti saranno presenti presso L’OSPEDALE di REGGIO CALABRIA , nel reparto di PEDIATRIA , per portare gioia ai bambini ricoverati.

Un futuro di successi

La direzione del circo ha annunciato che continuerà a inneggiare ai colori amaranto della Reggina Calcio e a creare un connubio con la città e la società. Il pubblico è invitato a partecipare agli spettacoli e a sostenere la squadra con entusiasmo.