Reggio Calabria, il consigliere comunale Anghelone aderisce a Forza Italia

La squadra di Forza Italia cresce e si arricchisce: un altro Consigliere comunale di Reggio Calabria ha deciso di entrare ufficialmente nella grande squadra forzista. Si tratta di Saverio Anghelone, medico, ecografista e specialista in reumatologia, da sempre impegnato nel sociale e in politica. Anghelone, infatti, nel recente passato è stato sia vicesindaco che assessore a Palazzo San Giorgio e ha ricoperto in più occasioni ruoli all’interno dei partiti.

“Ho deciso di aderire a Forza Italia perché è l’unico partito, soprattutto nel panorama regionale, che da anni ha una identità ben distinta, dei programmi ben precisi e degli ambiziosi obiettivi da raggiungere, molti dei quali già raggiunti, a Reggio e in Calabria. Forza Italia, con i suoi leader indiscussi, Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto, è l’unico partito in grado di dare al territorio risposte concrete, tangibili, reali. L’emblema di questo modus di fare politica è l’aeroporto dello Stretto – afferma Saverio Anghelone – che con la sua nuova vita è riuscito non solo a dare nuove possibilità di mobilità da e per Reggio Calabria, ma anche a rivitalizzare tutto l’indotto cittadino, mi riferisco a strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali varie, generando così introiti e posti di lavoro. Sono queste le risposte di cui hanno bisogno i reggini.”

Oltre a Saverio, recentemente ha sposato la causa azzurra anche la sorella, Serena, già candidata al Consiglio regionale e che nell’attuale competizione elettorale corre nella lista di Forza Italia in supporto di Roberto Occhiuto Presidente.

“In un momento politico fondamentale, direi cruciale, per l’immediato futuro di Reggio e della Calabria – commenta il Segretario regionale, Francesco Cannizzaro – l’appeal di Forza Italia si conferma molto forte su tutto il territorio. Lo dimostra l’essere andati in overbooking con le richieste di candidature nelle nostre liste per le elezioni regionali. Benvenuti in squadra Saverio, Serena e tutto il loro gruppo.”