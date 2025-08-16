Reggio Calabria ha ricordato il Generale dei Carabinieri Cosimo Giuseppe Fazio nel dodicesimo anniversario della scomparsa

Era il 15 agosto 2013 quando, mentre coordinava le operazioni di soccorso durante il primo storico sbarco di migranti al porto di Reggio Calabria, il Generale dei Carabinieri Cosimo Giuseppe Fazio fu improvvisamente colpito da un malore: malgrado gli interventi tempestivi, per lui non ci fu nulla da fare.

Come ogni anno, la vedova Giovanna Colella e il figlio Nino, hanno deposto una corona di fiori nel punto del porto in cui padre e figlio, per l’ultima volta, si abbracciarono quella mattina.

Alla cerimonia, semplice e sentita, hanno preso parte rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, delle altre Forze di Polizia e militari, insieme a cittadini, amici e conoscenti della famiglia Fazio, uniti nel ricordo di un uomo che ha servito con dedizione e senso del dovere la comunità reggina.

Particolarmente toccanti sono state le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato come la città abbia perso uno dei suoi uomini migliori, esaltandone le doti di umanità e dedizione.

Già in servizio alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il Generale Cosimo Giuseppe Fazio, da pochi giorni aveva assunto le funzioni di Comandante dei Vigili urbani.