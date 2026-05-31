Reggio Calabria, ecco quanto percepiscono economicamente sindaco, assessori, consiglieri e presidente
Mag 31, 2026 - redazione
Sindaco: indennità prevista (€ 13.800/mese – € 165.600/anno) senza ulteriori calcoli personalizzati.
Vicesindaco: indennità prevista (€ 10.350/mese – € 124.200/anno), ma nome non inserito finché non c’è la nomina ufficiale.
Presidente del Consiglio Comunale: indennità prevista (€ 10.350/mese – € 124.200/anno), ma nome non inserito.
Assessori: 9 posti totali
4 donne
5 uomini
indennità prevista: € 8.970/mese – € 107.640/anno
Consiglieri comunali: elenco completo con gettone massimo mensile di € 3.450 e annuo di € 41.400.
I dati riportati si riferiscono alle indennità previste per le cariche istituzionali. Le nomine di Vicesindaco, Presidente del Consiglio Comunale e Assessori saranno inserite dopo la loro ufficializzazione.
In questo modo l’infografica è più rigorosa, aggiornata e difficilmente attaccabile sul piano dei fatti. Inoltre trasmette un messaggio di trasparenza senza rischiare di pubblicare informazioni ancora non definitive.