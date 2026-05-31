Reggio Calabria, ecco quanto percepiscono economicamente sindaco, assessori, consiglieri e presidente

Mi trovo coinvolto, senza conoscere origini e motivazioni in una polemica con ex soggetti che hanno amministrato la nostra Città.Chiarisco immediatamente che il sottoscritto quando ha dovuto comunicare qualcosa, non ha mai avuto nessuna difficoltà a sottoscrivere i propri pensieri e le proprie convinzioni.Tra l’altro, mi ritengo troppo avanti nel mio percorso di affetto nei […]