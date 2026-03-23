Reggio Calabria, ecco la percentuale dei votanti al referendum nei comuni della provincia
Mar 23, 2026 - redazione
Foto LaPresse 12/06/2022 Torino (Italia) Cronaca Referendum sulla Giustizia 12 giugno - seggi elettorali Nella foto: Elettori durante la votazione Photo LaPresse February 12/06/2022 Torino (Italy) News Referendum on Justice , 12 June - polling station In the picture: Voters during the vote
|REGGIO CALABRIA
|676 su 676
|9,51
|29,64
|36,44
|AFRICO
|3 su 3
|5,14
|23,99
|32,32
|AGNANA CALABRA
|1 su 1
|7,65
|24,27
|32,72
|ANOIA
|4 su 4
|5,26
|24,83
|32,27
|ANTONIMINA
|2 su 2
|5,86
|19,56
|29,81
|ARDORE
|7 su 7
|7,97
|25,63
|32,38
|BAGALADI
|2 su 2
|5,52
|22,79
|29,46
|BAGNARA CALABRA
|12 su 12
|8,17
|27,31
|34,16
|BENESTARE
|3 su 3
|7,72
|24,58
|29,55
|BIANCO
|5 su 5
|7,99
|23,02
|29,47
|BIVONGI
|2 su 2
|10,70
|33,03
|38,74
|BOVA
|1 su 1
|10,41
|20,55
|24,66
|BOVA MARINA
|4 su 4
|8,70
|25,55
|33,29
|BOVALINO
|9 su 9
|9,11
|27,98
|34,16
|BRANCALEONE
|5 su 5
|7,54
|24,65
|30,66
|BRUZZANO ZEFFIRIO
|3 su 3
|7,39
|25,37
|30,79
|CALANNA
|4 su 4
|6,30
|30,83
|35,60
|CAMINI
|2 su 2
|4,53
|23,25
|26,75
|CAMPO CALABRO
|4 su 4
|10,17
|35,57
|42,78
|CANDIDONI
|1 su 1
|6,31
|22,26
|26,91
|CANOLO
|2 su 2
|5,66
|19,38
|26,93
|CARAFFA DEL BIANCO
|1 su 1
|6,90
|27,85
|33,69
|CARDETO
|4 su 4
|5,56
|25,07
|35,37
|CARERI
|3 su 3
|4,63
|20,26
|29,08
|CASIGNANA
|1 su 1
|8,07
|34,56
|38,07
|CAULONIA
|12 su 12
|9,59
|26,80
|33,25
|CIMINA’
|1 su 1
|6,98
|17,46
|22,69
|CINQUEFRONDI
|8 su 8
|9,08
|30,56
|37,03
|CITTANOVA
|12 su 12
|7,27
|28,61
|38,26
|CONDOFURI
|7 su 7
|7,15
|22,19
|28,00
|COSOLETO
|3 su 3
|8,92
|27,62
|36,01
|DELIANUOVA
|4 su 4
|8,25
|32,36
|39,67
|FEROLETO DELLA CHIESA
|2 su 2
|8,67
|28,02
|31,89
|FERRUZZANO
|2 su 2
|5,81
|21,91
|27,15
|FIUMARA
|2 su 2
|6,32
|24,04
|32,20
|GALATRO
|2 su 2
|8,51
|22,89
|27,60
|GERACE
|4 su 4
|10,39
|29,96
|37,11
|GIFFONE
|2 su 2
|6,07
|22,44
|26,99
|GIOIA TAURO
|20 su 20
|7,96
|26,92
|33,25
|GIOIOSA IONICA
|7 su 7
|8,87
|27,64
|36,18
|GROTTERIA
|5 su 5
|6,57
|20,21
|25,01
|LAGANADI
|2 su 2
|9,13
|27,00
|31,94
|LAUREANA DI BORRELLO
|8 su 8
|5,40
|22,98
|30,22
|LOCRI
|14 su 14
|12,34
|30,57
|37,64
|MAMMOLA
|6 su 6
|6,36
|20,62
|24,47
|MARINA DI GIOIOSA IONICA
|6 su 6
|9,18
|27,09
|34,32
|MAROPATI
|3 su 3
|6,23
|28,28
|33,58
|MARTONE
|1 su 1
|9,87
|26,08
|32,41
|MELICUCCA’
|2 su 2
|6,74
|26,18
|32,60
|MELICUCCO
|5 su 5
|5,06
|22,15
|29,06
|MELITO DI PORTO SALVO
|11 su 11
|7,72
|24,80
|31,10
|MOLOCHIO
|3 su 3
|6,43
|28,83
|35,91
|MONASTERACE
|4 su 4
|10,96
|30,48
|34,94
|MONTEBELLO JONICO
|10 su 10
|7,85
|23,14
|28,10
|MOTTA SAN GIOVANNI
|7 su 7
|11,32
|32,05
|37,91
|OPPIDO MAMERTINA
|7 su 7
|7,29
|29,08
|35,76
|PALIZZI
|5 su 5
|8,27
|27,27
|33,08
|PALMI
|20 su 20
|9,62
|30,88
|38,00
|PAZZANO
|1 su 1
|12,97
|29,43
|34,41
|PLACANICA
|3 su 3
|6,98
|22,79
|28,49
|PLATI’
|5 su 5
|4,83
|26,31
|36,27
|POLISTENA
|13 su 13
|9,09
|32,25
|39,18
|PORTIGLIOLA
|2 su 2
|4,63
|20,15
|25,28
|REGGIO DI CALABRIA
|196 su 196
|11,55
|33,58
|40,79
|RIACE
|2 su 2
|8,82
|24,58
|28,92
|RIZZICONI
|8 su 8
|6,92
|25,93
|32,23
|ROCCAFORTE DEL GRECO
|1 su 1
|9,36
|23,60
|25,09
|ROCCELLA IONICA
|8 su 8
|12,94
|33,13
|39,72
|ROGHUDI
|1 su 1
|6,31
|19,37
|24,02
|ROSARNO
|17 su 17
|6,87
|26,00
|33,88
|SAMO
|1 su 1
|8,15
|23,60
|30,56
|SAN FERDINANDO
|5 su 5
|9,07
|28,52
|35,83
|SAN GIORGIO MORGETO
|4 su 4
|7,56
|29,75
|36,32
|SAN GIOVANNI DI GERACE
|1 su 1
|13,22
|30,46
|33,33
|SAN LORENZO
|6 su 6
|6,10
|20,60
|25,12
|SAN LUCA
|4 su 4
|4,24
|21,67
|27,40
|SAN PIETRO DI CARIDA’
|4 su 4
|7,91
|28,32
|33,29
|SAN PROCOPIO
|1 su 1
|13,93
|38,52
|44,26
|SAN ROBERTO
|6 su 6
|7,34
|30,22
|36,60
|SANT’AGATA DEL BIANCO
|1 su 1
|10,39
|28,26
|32,13
|SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
|1 su 1
|3,69
|20,74
|32,26
|SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
|4 su 4
|10,12
|33,82
|40,36
|SANT’ILARIO DELLO IONIO
|3 su 3
|10,01
|28,86
|35,25
|SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
|2 su 2
|7,35
|25,65
|30,39
|SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
|2 su 2
|8,48
|26,79
|32,24
|SCIDO
|2 su 2
|3,49
|25,19
|30,50
|SCILLA
|7 su 7
|8,76
|30,13
|35,81
|SEMINARA
|5 su 5
|7,78
|24,83
|29,58
|SERRATA
|1 su 1
|8,36
|27,86
|34,21
|SIDERNO
|19 su 19
|9,14
|28,32
|35,11
|SINOPOLI
|3 su 3
|14,35
|38,97
|43,11
|STAITI
|1 su 1
|6,16
|19,86
|21,92
|STIGNANO
|2 su 2
|9,91
|26,73
|31,40
|STILO
|4 su 4
|8,62
|25,24
|29,88
|TAURIANOVA
|20 su 20
|8,20
|27,37
|33,05
|TERRANOVA SAPPO MINULIO
|1 su 1
|6,45
|32,26
|36,66
|VARAPODIO
|2 su 2
|5,16
|21,47
|28,09
|VILLA SAN GIOVANNI
|15 su 15
|13,00
|35,29
|42,14