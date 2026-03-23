Reggio Calabria, ecco la percentuale dei votanti al referendum nei comuni della provincia

Mar 23, 2026 - redazione

Foto LaPresse 12/06/2022 Torino (Italia) Cronaca Referendum sulla Giustizia 12 giugno - seggi elettorali Nella foto: Elettori durante la votazione Photo LaPresse February 12/06/2022 Torino (Italy) News Referendum on Justice , 12 June - polling station In the picture: Voters during the vote

REGGIO CALABRIA676 su 6769,5129,6436,44
AFRICO3 su 35,1423,9932,32
AGNANA CALABRA1 su 17,6524,2732,72
ANOIA4 su 45,2624,8332,27
ANTONIMINA2 su 25,8619,5629,81
ARDORE7 su 77,9725,6332,38
BAGALADI2 su 25,5222,7929,46
BAGNARA CALABRA12 su 128,1727,3134,16
BENESTARE3 su 37,7224,5829,55
BIANCO5 su 57,9923,0229,47
BIVONGI2 su 210,7033,0338,74
BOVA1 su 110,4120,5524,66
BOVA MARINA4 su 48,7025,5533,29
BOVALINO9 su 99,1127,9834,16
BRANCALEONE5 su 57,5424,6530,66
BRUZZANO ZEFFIRIO3 su 37,3925,3730,79
CALANNA4 su 46,3030,8335,60
CAMINI2 su 24,5323,2526,75
CAMPO CALABRO4 su 410,1735,5742,78
CANDIDONI1 su 16,3122,2626,91
CANOLO2 su 25,6619,3826,93
CARAFFA DEL BIANCO1 su 16,9027,8533,69
CARDETO4 su 45,5625,0735,37
CARERI3 su 34,6320,2629,08
CASIGNANA1 su 18,0734,5638,07
CAULONIA12 su 129,5926,8033,25
CIMINA’1 su 16,9817,4622,69
CINQUEFRONDI8 su 89,0830,5637,03
CITTANOVA12 su 127,2728,6138,26
CONDOFURI7 su 77,1522,1928,00
COSOLETO3 su 38,9227,6236,01
DELIANUOVA4 su 48,2532,3639,67
FEROLETO DELLA CHIESA2 su 28,6728,0231,89
FERRUZZANO2 su 25,8121,9127,15
FIUMARA2 su 26,3224,0432,20
GALATRO2 su 28,5122,8927,60
GERACE4 su 410,3929,9637,11
GIFFONE2 su 26,0722,4426,99
GIOIA TAURO20 su 207,9626,9233,25
GIOIOSA IONICA7 su 78,8727,6436,18
GROTTERIA5 su 56,5720,2125,01
LAGANADI2 su 29,1327,0031,94
LAUREANA DI BORRELLO8 su 85,4022,9830,22
LOCRI14 su 1412,3430,5737,64
MAMMOLA6 su 66,3620,6224,47
MARINA DI GIOIOSA IONICA6 su 69,1827,0934,32
MAROPATI3 su 36,2328,2833,58
MARTONE1 su 19,8726,0832,41
MELICUCCA’2 su 26,7426,1832,60
MELICUCCO5 su 55,0622,1529,06
MELITO DI PORTO SALVO11 su 117,7224,8031,10
MOLOCHIO3 su 36,4328,8335,91
MONASTERACE4 su 410,9630,4834,94
MONTEBELLO JONICO10 su 107,8523,1428,10
MOTTA SAN GIOVANNI7 su 711,3232,0537,91
OPPIDO MAMERTINA7 su 77,2929,0835,76
PALIZZI5 su 58,2727,2733,08
PALMI20 su 209,6230,8838,00
PAZZANO1 su 112,9729,4334,41
PLACANICA3 su 36,9822,7928,49
PLATI’5 su 54,8326,3136,27
POLISTENA13 su 139,0932,2539,18
PORTIGLIOLA2 su 24,6320,1525,28
REGGIO DI CALABRIA196 su 19611,5533,5840,79
RIACE2 su 28,8224,5828,92
RIZZICONI8 su 86,9225,9332,23
ROCCAFORTE DEL GRECO1 su 19,3623,6025,09
ROCCELLA IONICA8 su 812,9433,1339,72
ROGHUDI1 su 16,3119,3724,02
ROSARNO17 su 176,8726,0033,88
SAMO1 su 18,1523,6030,56
SAN FERDINANDO5 su 59,0728,5235,83
SAN GIORGIO MORGETO4 su 47,5629,7536,32
SAN GIOVANNI DI GERACE1 su 113,2230,4633,33
SAN LORENZO6 su 66,1020,6025,12
SAN LUCA4 su 44,2421,6727,40
SAN PIETRO DI CARIDA’4 su 47,9128,3233,29
SAN PROCOPIO1 su 113,9338,5244,26
SAN ROBERTO6 su 67,3430,2236,60
SANT’AGATA DEL BIANCO1 su 110,3928,2632,13
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE1 su 13,6920,7432,26
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE4 su 410,1233,8240,36
SANT’ILARIO DELLO IONIO3 su 310,0128,8635,25
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE2 su 27,3525,6530,39
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE2 su 28,4826,7932,24
SCIDO2 su 23,4925,1930,50
SCILLA7 su 78,7630,1335,81
SEMINARA5 su 57,7824,8329,58
SERRATA1 su 18,3627,8634,21
SIDERNO19 su 199,1428,3235,11
SINOPOLI3 su 314,3538,9743,11
STAITI1 su 16,1619,8621,92
STIGNANO2 su 29,9126,7331,40
STILO4 su 48,6225,2429,88
TAURIANOVA20 su 208,2027,3733,05
TERRANOVA SAPPO MINULIO1 su 16,4532,2636,66
VARAPODIO2 su 25,1621,4728,09
VILLA SAN GIOVANNI15 su 1513,0035,2942,14

