Reggio Calabria, Cittadinanza onoraria al presidente FIFA Infantino

«A Gianni Infantino, presidente della FIFA, originario di Reggio Calabria e ai vertici del calcio mondiale sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria». Ad affermarlo in una nota è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Era partita qualche giorno fa, con una delibera della giunta comunale, dalla quale si evince la volontà di «proporre al Consiglio comunale il conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Reggio Calabria a Giovanni Vincenzo Infantino, Presidente della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), quale riconoscimento dei suoi straordinari meriti nella promozione del calcio come veicolo universale di valori sportivi, sociali e culturali».

«Si tratta di riconoscimento che premia l’impegno del massimo dirigente del calcio mondiale nella diffusione e valorizzazione dello sport come strumento universale crescita educativa e inclusione sociale – ha evidenziato il sindaco Falcomatà – grazie alla sua preziosa guida la FIFA ha promosso progetti a sostegno dei giovani, delle comunità più fragili e a tutela delle donne nello sport. La nostra città, che da sempre ha un legame profondo con il calcio, riconosce al presidente Infantino un rapporto speciale, radicato nelle sue origini familiari e dimostrato più volte attraverso vicinanza e sostegno alle realtà sportive locali. In questo contesto la massima onorificenza cittadina rappresenta un segno di riconoscenza e stima verso un leader che, a livello internazionale, ha saputo diffondere i valori educativi e sociali dello sport». Dopo l’atto dell’Esecutivo e i passaggi in commissione Affari istituzionali e in consiglio comunale, l’onorificenza verrà consegnata nei prossimi giorni.