Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027: quasi 3000 adesioni a poche ore dalla pubblicazione dell’appello di sostegno

Sono passate solo poche ore dalla pubblicazione dell’appello a sostegno della candidatura di Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027, e già sul portale dedicato attivato del Comune di Reggio Calabria si registrano quasi 3000 adesioni. Un primo grande risultato, ottenuto in pochissimo tempo, e un passo in avanti verso il coronamento di quella che rappresenta un’occasione unica per la città per far conoscere le proprie eccellenze e poter ulteriormente valorizzare le sue bellezze, la sua storia, la sua cultura e, soprattutto, lo spirito di comunità che la caratterizza.

Cittadini, associazioni, movimenti, possono offrire un proprio contributo concreto per supportare la candidatura compilando il modulo online sul portale https://capitaledellacultura.reggiocal.it.

Nel frattempo continuano le adesioni dei comuni che sostengono Reggio e proseguono i preparativi per arrivare all’audizione in programma a Roma, il prossimo 26 febbraio, che si svolgerà di fronte ad una giuria di esperti indipendenti incaricata di valutare le dieci proposte delle città “finaliste”. Nelle prossime ore andranno avanti le riunioni insieme alle tante realtà rappresentate nel Comitato dei Promotori della candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027. Un tavolo aperto che, di volta in volta, continua ad arricchirsi di proposte e contributi mirati a rendere il più possibile inclusivo e partecipato il percorso verso la finale.