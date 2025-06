Reggio Calabria, audizione di Aterp Calabria in Commissione “Periferie”, chiesti nuovi interventi e fondi

La visita della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, testimonia l’attenzione della Camera dei Deputati su una tematica di particolare rilevanza nel Paese resa ancora più significativa dal rilievo delle azioni intraprese dall’attuale Governo e dalla stessa Commissione Europea.

Ringrazio vivamente il Presidente On. Alessandro Battilocchio ed i Commissari on. Filippo Iaria, Andrea De Maria, on. Vito Palma, l’On. Francesco Cannizzaro per l’attenzione che hanno riservato ad ATERP CALABRIA e per la sensibilità rispetto alle nostre istanze.

Ho posto con forza la priorità di nuove risorse economiche e finanziarie da mettere a disposizione degli Enti gestori come ATERP Calabria ma anche per i Comuni che sono impegnati sul fronte più immediato delle emergenze abitative determinate da “sofferenze” sociali vere e reali che devono essere affrontate in tempi stringenti; allo stesso modo ho evidenziato che occorre porre rimedio a livello nazionale all’inutile balzello fiscale dell’IMU posta dai Comuni a carico degli enti gestori come Aterp Calabria.

Necessita anche una chiarissima “attualizzazione” la legge regionale n. 32/1996 affinchè si possa rendere più rapido il processo di assegnazione degli alloggi facendo chiarezza sui compiti e sulle funzioni attribuite ai Comuni ed ad ATERP Calabria tanto sul versante della formulazione delle graduatorie di assegnazione quanto sulla mobilità e sulle assistenze alloggiative; senza dimenticare che è ormai improcrastinabile una riflessione legislativa sulla legge regionale n. 8/95 in tema di regolarizzazioni del rapporto locativo; ho evidenziato che questa legge ha introdotto una chiara distorsione del “sistema casa” favorendo gli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a scapito di quanti attendono da anni, nel rispetto delle regole, l’assegnazione mediante bando pubblico. In questa direzione auspico sicuri benefici derivanti dalla nuova formulazione, in sede legislativa, del reato di occupazione abusiva, di cui alla recentissima legge n. 80 del 9 giugno 2025 che, finalmente, consente, di avere certezze sul fronte della difesa intransigente della legalità.

Riguardo alla Città di Reggio Calabria, rimane, per ATERP Calabria, necessario ed utile continuare nell’operazione di censimento degli alloggi popolari dei quartieri “difficili” mediante l’adozione di un Protocollo Interistituzionale, alla stregua di quello proficuamente utilizzato in altre Città della Calabria; è necessario infine favorire ogni utile sostegno economico e finanziario ad ATERP Calabria ed allo stesso Comune di Reggio Calabria, per riqualificare e rigenerare interi quartieri mettendo in campo indispensabili interventi di politiche sociali in grado di rispondere alle esigenze della quotidianità dei cittadini/assegnatari.

Il Commissario Straordinario

Avv. Grazia Maria Carmela Iannini