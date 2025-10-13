Reggio Calabria, assolto il consigliere metropolitano Antonino Castorina

In data odierna, alle ore 19.00, il Tribunale penale di Reggio Calabria, in composizione
collegiale, presieduto dall’ Ill.mo Presidente, Dott.ssa Silvia Capone, ha assolto dall’accusa
di tentata concussione il Consigliere Metropolitano della città di Reggio Calabria, Castorina
Antonino.
L’accusa contestata era quella di aver abusato della qualità di pubblico ufficiale e di
Consigliere della Città Metropolitana con delega in materia di Bilancio e dei pubblici poteri
connessi, minacciando, secondo l’impostazione accusatoria, talvolta esplicitamente, talvolta
larvatamente, di assumere una serie di strumentali iniziative vessatorie e potenzialmente
pregiudizievoli a danno della società privata A.SE S.p.a, ( AVR) quali controlli, ispezioni
sugli atti di gestione della società appaltatrice, nonché una riduzione dei fondi stanziati in
Bilancio per la manutenzione delle strade provinciali, tentando di costringere il Dirigente
del Settore Viabilità, della città Metropolitana, i dirigenti ed amministratori della società ed
in particolare l’amministratore Nardecchia Claudio ed il responsabile per la Calabria di
A.V.R. S.pa Romeo Enzo ad accondiscendere alle sue richieste in materia di assunzione di
personale e di altre agevolazioni.
Nel corso del giudizio e nella discussione finale la difesa, rappresentata dall’Avvocato
Natale Polimeni del Foro di Reggio Calabria e dal prof. avv Vittorio Manes del Foro di
Bologna, ha dimostrato la totale estraneità dal reato contestato. Nel giudizio non è stata
fornita alcuna prova della minaccia né esplicita né larvata che il Castorina avrebbe
effettuato, né la prova di alcun incontro tra Castorina e i vertici della A.V.R. S.pa.
Nessuna richiesta è pervenuta a questi ultimi come non è mai stato indicato alcun
nominativo da assumere, né sono state attivate le procedure necessarie per non consentire
lo stanziamento dei fondi in bilancio. E’ stata dimostrata la debolezza intrinseca del teorema accusatorio che non ha trovato alcun
riscontro negli elementi contestati a Castorina, è stato finanche dimostrato come Castorina
non aveva potere alcuno a modificarte lo stanziamento di bilancio
Esprimono grande soddisfazione l’Avv. MANES E POLIMENI per un assoluzione con
formula piena che ristabilisce la verità.