REGGINA ,VINCIAMO TUTTI INSIEME! PUBBLICO, SIATE IL DODICESIMO UOMO E …PROSECCO SOTTO LA CURVA SUD!

Di Clemente Corvo

Domani, il Granillo si tinge di amaranto per il derby più atteso della stagione! La Reggina ospita il Messina in un match che promette emozioni e spettacolo, con la massima capienza di spettatori al Granillo.

I tifosi della Reggina sono pronti a scendere in campo per sostenere i loro idoli e spingere la squadra verso la vittoria. “Tutti insieme per vincere il derby e prendere i tre punti che ci porteranno al vertice della classifica!” è il grido di battaglia dei sostenitori amaranto.

Ma non solo la vittoria è in gioco: è anche la rivincita per la sconfitta subita all’andata, quando un’autogol ha deciso il match a favore del Messina. “È il momento di rifarsi, di dimostrare che siamo i più forti e di portare a casa i tre punti che ci spettano!” dichiarano i tifosi reggini.

La partita è attesa con ansia da tutta la Calabria, e non solo. Sarà un match di alta tensione con entrambe le squadre che vogliono vincere, ed in modo particolare la Reggina, per prendersi il comando della classifica. Non mancate, sarà un evento storico!

E allora, tifosi amaranto, è il momento di scendere in campo! Incitate i vostri beniamini dal primo all’ultimo minuto, perché stanno veramente onorando la maglia amaranto! E dopo ottenuta la vittoria, tutti sotto la curva sud a brindare con il prosecco, così come hanno fatto i tifosi messinesi dopo aver vinto la gara di andata! Sarà un giorno indimenticabile!

