Reggina 1914, “Torna al Granillo. Riapriamo gli abbonamenti per il girone di ritorno”

DI CLEMENTE CORVO

La vittoria della Reggina contro il Sambiase a Lamezia Terme ha portato la squadra amaranto a cinque vittorie consecutive, riducendo il distacco dalla vetta della classifica a soli quattro punti. Il girone di andata si chiude con una grande prospettiva futura per la Reggina, che mira a vincere il campionato e uscire da questa categoria.

L’arrivo di Torrisi ha cambiato le cose, ritrovando un gruppo coeso e uno spogliatoio ben organizzato. Ci sono schemi di gioco e, soprattutto, un vero attaccamento alla squadra e alla maglia. I giocatori lottano e non si arrendono, anche a rischio della loro incolumità fisica.

La passione dei tifosi è tornata, con oltre 700 persone che hanno seguito la squadra a Lamezia Terme, creando coreografie spettacolari. Torrisi ha ridato la voglia di vincere, di giocare e di sperare.

Nonostante l’espulsione ingiusta di Torrisi domenica scorsa, la squadra ha continuato a lottare e a vincere. Il prossimo obiettivo è la vetta della classifica e la promozione in Serie C.

Adesso più che mai, questi ragazzi meritano il sostegno di un pubblico caloroso e numerosissimo per quello che sa contenere il Granillo!

I giocatori stanno dando tutto, pur di lottare vanno oltre alle loro incolumità, non a caso c’è l’infortunio di Rosario Girasole di domenica scorsa a Lamezia Terme.

E proprio a Lamezia Terme si sono notate evidenti lacune sotto il piano della sicurezza. Il rettangolo di gioco è distante a pochi metri dalla recinzione di vetro che delimita gli spalti e ci sono Cancelli di ferro che sono pericolosi. È fondamentale che vengano prese misure per evitare danni irreversibili.

A questo punto invitiamo il Patron prof. Ballarino e tutta la società a riaprire gli abbonamenti per il girone di ritorno del campionato. Riempire lo stadio sarebbe un aspetto molto importante per aiutare questi atleti che stanno mettendo cuore e passione.

La redazione augura a tutta la società della Reggina, ai giocatori, ai tecnici e ai tifosi un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!

Speriamo che l’anno nuovo porti la categoria che più consona a tutti, quella della Serie C!

Riapriamo gli abbonamenti! Andiamo tutti allo stadio dalla prossima gara in casa contro il Castrum Favara!

La Reggina ha bisogno del nostro sostegno per raggiungere la vetta della classifica e conquistare la promozione! Forza Reggina!