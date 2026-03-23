Referenum. Musolino (MD), “Risultato che ci consegna una grande responsabilità”

“Questo risultato ci consegna una grande responsabilità, perché c’è stato un movimento democratico importante come non si vedeva da anni. Ed è un movimento democratico all’esito del quale la magistratura è chiamata a restare fedele ai principi costituzionali e a interpretarli con rinnovato rigore che vuol dire prima di tutto che dobbiamo fare i conti con i nostri errori, capire come migliorare per essere degni della fiducia che questo voto consegna nella capacità della magistratura italiana di essere serva fedele della Costituzione”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario nazionale di Md Stefano Musolino Secondo il magistrato a spingere gli italiani ha votare no è stata “questa idea che si stavano cambiando gli equilibri costituzionali, che questi equilibri costituzionali non servivano a migliorare il servizio di giustizia, non servivano a migliorare lo stato di salute generale della nostra democrazia, ma anzi ponevano le condizioni perché queste potessero significativamente peggiorare”. (ANSA).