Referendum sulla giustizia: il Partito Democratico della Calabria in piazza per le ragioni del No

Il Partito Democratico della Calabria aderisce alla mobilitazione nazionale promossa dal partito nazionale e sarà presente sabato 14 e domenica 15 marzo nelle piazze della regione con banchetti e iniziative pubbliche sulle ragioni del NO al referendum giustizia del 22 e 23 marzo.

Militanti, dirigenti e volontari incontreranno cittadine e cittadini per distribuire materiale informativo e spiegare le ragioni della ferma opposizione al contenuto di questa riforma, a una settimana dal voto.

Il PD Calabria invita tutte e tutti a partecipare ai banchetti e alle iniziative organizzate nei territori, a informarsi sui contenuti del referendum e, soprattutto, a partecipare al voto e votare No.

Per individuare il banchetto più vicino, si può visitare il link https://eventi.partitodemocratico.it/