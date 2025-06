Referendum, quorum lontano dopo il primo giorno di votazioni. Si torna alle urne lunedì dalle 7

MILANO (ITALPRESS) – Chiusi alle 23 di domenica i seggi per i vari quesiti dei cinque referendum in programma: quorum lontano, ha votato in media all’incirca il 20% degli aventi diritto. Alle 19 si era recato alle urne il 16,16% E’ quanto emerge dal sito Eligendo del ministero dell’Interno.

Lunedì si voterà dalle 7 alle 15.

Urne chiuse, oltre che per i 5 Referendum, anche per i ballottaggi: attenzione puntata in particolare sui capoluoghi di provincia Matera e Taranto. Appuntamento alle 7 di lunedì, quando riapriranno i seggi. L’affluenza al ballottaggio delle amministrative è in calo, attorno al 40% dai primi numeri. Alle 19 era del 24,59%, rispetto al 34,54% del primo turno.

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency