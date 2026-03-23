Referendum costituzionale. La riflessione di Aldo Alessio sulla vittoria del No

LA VITTORIA DEL NO

Riflessioni sul Referendum Costituzionale

1. Il Pronunciamento Democratico

L’Italia democratica si è espressa con chiarezza: il NO ha prevalso. I cittadini recatisi ai seggi hanno dimostrato una maturità civica superiore alle aspettative della classe dirigente, confermando la vitalità del senso critico collettivo.

2. Il Tentativo di Modifica Costituzionale

2.1 Le Modalità della Proposta

Il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva la modifica di sette articoli della Costituzione. L’iter si svolse senza un adeguato dibattito parlamentare e senza la presentazione di alcun emendamento, configurando un approccio che ha compresso il confronto democratico su una materia di primaria importanza.

2.2 Il Ruolo della Costituzione Repubblicana

La Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza partigiana e dalla sconfitta del nazifascismo, rappresenta il patrimonio comune di tutti i cittadini. Qualsiasi sua modifica richiede un confronto serio, sereno e democratico in Parlamento — sede naturale del dibattito istituzionale — nel rispetto delle procedure previste dalla Costituzione stessa.

2.3 Il Confronto con la Fase Costituente

Durante la fase dell’Assemblea Costituente, il Governo dell’epoca non interferì nel processo di redazione della Carta. Diversamente, l’iniziativa recente non solo ha proposto la modifica per via governativa, ma ha anche limitato lo spazio di discussione parlamentare su un argomento di tale rilevanza costituzionale.

3. La Separazione dei Poteri come Garanzia Democratica

I poteri separati dello Stato — il Parlamento, l’Esecutivo e la Magistratura — costituiscono un presidio fondamentale per la libertà democratica di ogni cittadino. Ogni tentativo di ridurne l’autonomia o di ostacolare il loro funzionamento incide sulla capacità collettiva di partecipare alle scelte politiche, economiche e sociali del Paese.

Il sistema dei pesi e contrappesi garantisce che nessun potere possa prevalere sugli altri in modo arbitrario. Questo equilibrio non è un ostacolo all’azione di governo, bensì la condizione che rende legittima e duratura qualsiasi riforma.

4. Conclusioni

La vittoria del NO tutela l’intero corpo sociale, a partire dai più vulnerabili. Essa riafferma che la Costituzione non può essere modificata in modo unilaterale o frettoloso, ma richiede partecipazione, trasparenza e rispetto delle regole democratiche che essa stessa prescrive.

Il voto referendario non rappresenta una sconfitta per il sistema politico nel suo complesso, ma un richiamo al valore del dialogo istituzionale e alla centralità del Parlamento come luogo privilegiato della democrazia rappresentativa.

Aldo Alessio