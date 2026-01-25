Referendum costituzionale, domani a Catanzaro la presentazione del Comitato per il NO. Conferenza stampa nella Sala Concerti del Comune alle 10.30

CATANZARO – 25 GENNAIO 2026. Si terrà domani, lunedì 26 gennaio, alle ore 10.30, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il NO in vista del referendum costituzionale.

L’incontro con la stampa rappresenta il primo momento pubblico di avvio del percorso del Comitato, che nasce con l’obiettivo di informare, discutere e argomentare le ragioni del NO, ponendo al centro i temi della difesa della Costituzione, della giustizia e della democrazia, valori fondanti dell’ordinamento repubblicano.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati il senso politico e civile dell’iniziativa, le motivazioni che hanno portato alla costituzione del Comitato e le prossime tappe del percorso di confronto e partecipazione che accompagnerà la campagna referendaria sul territorio. Sarà inoltre l’occasione per presentare le adesioni, le iniziative in programma e le modalità con cui il Comitato intende coinvolgere cittadini, associazioni, forze sociali e realtà democratiche.

Il Comitato per il NO si richiama a una tradizione di impegno civico che considera la Costituzione non un terreno di scontro ideologico, ma un patrimonio comune da tutelare e rafforzare attraverso una partecipazione consapevole e informata.