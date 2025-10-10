Rapporto Gimbe, sanità calabrese a due velocità, criticità nell’area della prevenzione

«La CISL Calabria – attraverso una nota del Segretario Generale

Giuseppe Lavia – ha voluto approfondire i punti salienti inerenti l’ultimo rapporto Gimbe riferito al 2003

Il documento, appena pubblicato, evidenzia luci e ombre della sanità calabrese nel contesto

italiano. Se da un lato; condividiamo l’urgenza di incrementare, a livello nazionale, gli investimenti

sulla sanità in rapporto al PIL; dall’altro percepiamo l’urgenza di uscire dal Commissariamento in modo

da poter tornare a una gestione ordinaria. Così facendo, si creerebbero le condizioni per la

rinegoziazione del piano di rientro volto al pagamento, fino al 2031, di circa 30 milioni annui di mutuo

per ripianare il debito prodotto in passato. Analizzando il rapporto dal punto di vista calabrese, risulta

subito evidente come ci sia stato un miglioramento dei punteggi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

nella nostra regione nel 2023, con un aumento di circa 41 punti, il più alto fra le regioni italiane. Si

supera la soglia della sufficienza in due aree su tre: ospedaliera e prevenzione. Restano, però, sugli

indicatori LEA diverse criticità, fra le quali ricordiamo, nell’area della prevenzione, il dato sugli

screening di primo livello in un programma organizzato per mammella, cervice uterina, colon retto

(punteggio 9,3, in lieve crescita ma ancora troppo basso). Il punteggio sull’area distrettuale è, invece,