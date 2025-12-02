Ranuccio (Pd): Solidarietà alla Cooperativa Valle del Marro Libera Terra

Esprimo la mia più ferma condanna per i gravi episodi di furto ai danni della cooperativa sociale

Valle del Marro Libera Terra, che gestisce terreni confiscati alla ’ndrangheta nella Piana di Gioia

Tauro. In pochi giorni, ignoti hanno sottratto quintali di arance biologiche da un agrumeto in località

Sovereto, già colpito da incendi dolosi la scorsa estate.

Questi atti non sono semplici reati contro il patrimonio: rappresentano un attacco alla legalità, alla

dignità del lavoro e alla speranza di un territorio che vuole liberarsi dalle mafie. La cooperativa Valle

del Marro è un esempio virtuoso di economia sociale, capace di restituire alla comunità beni

sottratti alla criminalità organizzata e di offrire opportunità di riscatto a persone e famiglie. Colpirla

significa colpire l’intera società.

Rivolgiamo un appello alle Istituzioni, alle forze dell’ordine e alla società civile affinché si rafforzino

la protezione dei beni confiscati, si garantiscano risorse adeguate per sostenere il riuso sociale e si

promuova una rete di solidarietà concreta attorno a chi quotidianamente lavora per la legalità.

Dietro ogni arancia rubata c’è il tentativo di frenare un progetto fondato su libertà e giustizia. Non

possiamo permetterlo. Siamo al fianco della Valle del Marro e di tutte le realtà Libera Terra: la loro

battaglia è una battaglia per il futuro del nostro territorio.