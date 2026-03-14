Ranuccio (Pd) interviene su presunti carichi di materiale bellico al Porto di Gioia Tauro, “evitiamo allarmismi e conclusioni affrettate”

In queste ore circolano notizie e segnalazioni su possibili carichi di materiale bellico che starebbero attraversando le rotte del Mediterraneo.

In particolare si parla di 23 container partiti dall’India tra dicembre e gennaio e diretti verso il porto di Haifa, in Israele, cinque dei quali – secondo alcune ricostruzioni – potrebbero transitare attraverso hub di transhipment del Mediterraneo come Gioia Tauro.

Ad oggi non risultano conferme ufficiali sul coinvolgimento del nostro porto. Ed è giusto dirlo con chiarezza, evitando allarmismi o conclusioni affrettate.

Ma una cosa voglio dirla con altrettanta chiarezza.

Il porto di Gioia Tauro deve essere una risorsa per la Calabria: sviluppo, lavoro, occupazione, indotto economico, crescita del territorio. Deve avere una funzione economica e sociale per le nostre comunità.

Non può e non deve diventare, neppure indirettamente, uno strumento delle logiche della guerra.

Dietro ogni guerra — in qualunque Paese e da chiunque sia voluta o alimentata — ci sono sempre persone: uomini, donne, anziani e bambini che pagano il prezzo più alto dei conflitti.

La Calabria è terra di lavoro, di commercio e di scambi nel Mediterraneo.

Per questo è giusto mantenere alta l’attenzione e chiedere sempre trasparenza sulle rotte commerciali che attraversano il nostro mare, nel pieno rispetto delle istituzioni e degli operatori che ogni giorno lavorano nello scalo. Gioia Tauro deve essere il porto dello sviluppo della Calabria: un porto di pace, di scambio tra i popoli. Mai il nodo di traffici che alimentano i conflitti.