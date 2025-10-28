Ranuccio: “Caso Zagaria: servono risposte immediate”

«La storia di Gina Zagaria, giovane donna di Bagnara costretta a rivolgersi ai Carabinieri per ottenere un farmaco salvavita, è una ferita che scuote le coscienze. Non possiamo accettare che nel 2025 una paziente oncologica debba vivere un simile calvario per accedere a una cura essenziale.

Non voglio strumentalizzare questo episodio, ma non possiamo neppure ignorarlo. Il caso Zagaria rappresenta il simbolo di una sofferenza diffusa e di un sistema sanitario che troppo spesso lascia soli i più fragili.

Per questo sono necessari interventi urgenti e concreti: un monitoraggio pubblico delle forniture farmaceutiche, il rafforzamento delle farmacie ospedaliere e la garanzia che nessun cittadino debba più subire umiliazioni per vedere riconosciuto il proprio diritto alla cura.

Restituire dignità, fiducia e umanità alla sanità calabrese non è una battaglia di parte, ma un dovere verso la nostra comunità.»

Così Giuseppe Ranuccio (PD), Consigliere Regionale della Calabria.