RACCOLTA FIRME PER UNA DENUNCIA IN AUTOTUTELADA PARTE DEI CITTADINI DELLA PIANA DI GIOIA TAURO

RACCOLTA FIRME PER UNA DENUNCIA IN AUTOTUTELA

DA PARTE DEI CITTADINI DELLA PIANA DI GIOIA TAURO

In questi giorni sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini fortemente preoccupati per la propria sicurezza e per la tutela della salute pubblica.

Un reparto di struttura complessa non può né deve funzionare con soli due dirigenti medici, uno specializzando e un u medico di cubano costretti a garantire contemporaneamente l’attività di reparto, ambulatoriale di sala operatoria e non essere in grado di fare reperibilità notturna.

Tali condizioni operative non rappresentano un servizio sanitario adeguato, ma espongono concretamente a rischio la vita delle persone.

L’Ospedale di Polistena serve un bacino di utenza di circa 180.000 abitanti ed è l’unico presidio ospedaliero della Piana di Gioia Tauro, in particolare per la gestione delle emergenze. Ridurre un reparto fondamentale a queste condizioni equivale a negare il diritto costituzionale alla tutela della salute.

Per tali ragioni, accogliendo le richieste di numerosissimi cittadini, il Comitato ha deciso di avviare una raccolta firme finalizzata alla presentazione di una denuncia formale in autotutela da presentare a fine mese Presso la caserma dei Carabinieri.A partire da Lunedì ci recheremo presso i Comuni per ottenere le necessarie autorizzazioni e avvieremo la raccolta firme nelle piazze, a cominciare dalla città di Polistena. Il calendario delle iniziative sarà comunicato nei prossimi giorni.

Non accettiamo più reparti che operano in condizioni di cronica carenza di personale. Il sovraccarico di lavoro, pur a fronte della professionalità e della disponibilità dei medici rimasti ,espone inevitabilmente i pazienti a rischi gravissimi legati a possibili episodi di imperizia, negligenza o imprudenza. Tutto ciò è inaccettabile e richiede l’assunzione di precise responsabilità.

Difendere la sanità pubblica significa difendere la vita dei cittadini. Su questo non siamo disposti a fare passi indietro.

Nel frattempo, chiediamo formalmente all’ASP di indire con urgenza un concorso attrattivo,VERO ,per la nomina a Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Polistena tale da restituire piena fiducia ai cittadini e rispetto delle regole.

Invieremo sui social in questi giorni il modello di denuncia scaricabile.