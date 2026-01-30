Raccolta differenziata, a Seminara risultati concreti e risparmi per la comunità

Ridotti in pochi anni i rifiuti indifferenziati e contenuta la spesa del servizio, nonostante un aumento significativo dei costi di smaltimento. L’Amministrazione comunale prosegue il percorso di miglioramento del servizio in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Negli ultimi anni il Comune di Seminara ha intrapreso un percorso di riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani che ha prodotto risultati concreti sia sul piano ambientale sia su quello economico. L’aumento progressivo della raccolta differenziata e la riduzione strutturale dei rifiuti indifferenziati hanno inciso direttamente sulla spesa sostenuta dall’ente, dimostrando come una gestione più efficiente possa generare benefici reali per l’intera comunità.

Il confronto con il passato è significativo: dal 2021 a oggi i rifiuti indifferenziati si sono ridotti di oltre il 45%, passando da circa 770 tonnellate annue a poco più di 410. Un cambiamento costruito nel tempo attraverso scelte organizzative mirate e un costante monitoraggio del servizio, che ha consentito di limitare il ricorso alla discarica proprio mentre i costi di smaltimento aumentavano in maniera rilevante a livello regionale e nazionale.

Un dato particolarmente rilevante riguarda l’andamento complessivo dei costi. Il costo di smaltimento è infatti aumentato in modo significativo, ma la riduzione delle quantità di rifiuto indifferenziato avviate a discarica ha permesso al Comune di evitare esborsi consistenti e di ottenere, complessivamente, un risparmio economico superiore ai 300 mila euro negli ultimi 4 anni.

Risorse che, in assenza di un miglioramento strutturale della raccolta differenziata, sarebbero state assorbite quasi interamente dai costi di discarica. Spese necessarie, ma improduttive, destinate esclusivamente allo smaltimento di rifiuti che avrebbero potuto essere recuperati, senza alcun beneficio diretto per il territorio.

Sul tema interviene il Sindaco, che sottolinea come «la raccolta differenziata non sia soltanto una scelta ambientale, ma una questione di equità e di responsabilità amministrativa. Ogni tonnellata che finisce in discarica rappresenta un costo evitabile, che sottrae risorse a servizi fondamentali come scuola, manutenzione, sicurezza e assistenza. Ridurre l’indifferenziato significa restituire valore alle risorse pubbliche e tutelare i cittadini che rispettano le regole».

I risultati raggiunti si inseriscono in un percorso coerente con il quadro normativo nazionale. Il Decreto legislativo 152/2006 definisce infatti la cornice di riferimento per la gestione dei rifiuti e gli obiettivi di progressivo incremento della raccolta differenziata. Un traguardo che oggi appare più vicino rispetto al passato e che l’Amministrazione comunale si pone come obiettivo da conseguire entro la fine del mandato, attraverso il rafforzamento del sistema di raccolta e il coinvolgimento attivo della comunità.

In questo quadro si inserisce anche la riflessione del Vicesindaco con delega alla raccolta differenziata, che richiama il valore della responsabilità individuale con un messaggio costruttivo: «La raccolta differenziata produce risultati duraturi quando diventa un comportamento condiviso. Ogni gesto corretto rafforza il sistema, riduce i costi e contribuisce a rendere il servizio più equo per l’intera comunità».

Accanto ai risultati positivi, restano alcune criticità. Errati conferimenti e abbandoni abusivi continuano infatti a generare costi aggiuntivi che finiscono per gravare sull’intera collettività, assorbendo risorse che potrebbero essere destinate a servizi concreti per i cittadini.

Proprio per consolidare il percorso intrapreso e avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi fissati, nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale programmerà azioni mirate di contrasto all’abbandono dei rifiuti e ulteriori interventi organizzativi per incrementare ancora la raccolta differenziata, puntando su prevenzione, informazione e responsabilizzazione.

Ridurre i rifiuti destinati alla discarica significa ridurre costi improduttivi e liberare risorse per la comunità. Ogni rifiuto correttamente differenziato è una scelta che evita sprechi di denaro pubblico e consente di investire nei servizi che incidono concretamente sulla qualità della vita: istruzione, sicurezza, manutenzione e decoro urbano.