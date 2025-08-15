Quasi pronta la lista della lega nella provincia di Reggio Calabria. L’ottimo lavoro di Mattiani ha dato i frutti sperati. Ecco i nomi

Giuseppe Mattiani è il coordinatore del partito di Salvini nella provincia di Reggio Calabria, le indescrizioni dell’ultima ora, danno per certo le candidature di Gelardi, Sarica, Neri e dello stesso Mattiani. Quattro sono gli uomini da candidare. Le donne sono 3. Dall’assessore Cappone, alla garante della sanità, Stanganelli per ultima un assessore di un comune della zona jonica. Ci domandiamo è Nino Spirlì, dove si candida? L’ex presidente facente funzione della Regione Calabria è una risorsa importante del panorama politico calabrese. C’è sempre il paracadute della lista del presidente Occhiuto, amico personale di Spirlì. Alcune considerazioni vanno fatte sulla lista della lega, partita in sordina, oggi sulla carta è un’ottima squadra. C’è un altro presidente della Regione Calabria che ha deciso di sostenere il carroccio ed è, Peppe Scopelliti. Certo saranno i calabresi a decidere, con il loro voto. In ogni caso aspettiamo conferma dalle fonte ufficiali.