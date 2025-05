Qualità della vita. In Calabria posizioni coda per bambini e anziani: Crotone e Reggio terz’ultime in due delle classifiche

La Calabria resta in coda nelle classifiche che misurano il benessere di bambini e over 65: lo dicono i dati dell’ultimo report sulla Qualità delle vita per le fasce d’età di bambini, giovani e anziani nelle province italiane stilato dal Sole 24 Ore.

L’edizione 2025 degli indici generazionali, presentata in anteprima ieri al Festival dell’Economia di Trento, ad eccezione di quello che concerne i giovani i cui risultati sono relativamente migliori, vede i capoluoghi di provincia calabresi posizionarsi agli ultimi posti della classifica nazionale che analizza 15 indicatori per categoria in quanto a servizi, opportunità e condizioni di vita.

Crotone è terz’ultima a livello nazionale, al 105/mo posto, poco prima di Trapani e Caltanissetta, tra le province dove (non) vivono meglio i bambini tra 0 e 14 anni.

Tutte gli altri capoluoghi di provincia occupano postazioni di coda con Vibo, ‘la migliore’, che si piazza al 93/mo posto tallonata da Catanzaro al 94/mo e da Reggio al 95/mo.

Cosenza occupa il 98/mo posto.

Va un pò meglio per la provincia dove stanno meglio i giovani tra i 18 e i 35 anni : al primo posto in questo caso spunta Vibo Valentia che a livello nazionale occupa la posizione numero 13; seguono Crotone 40/ma e poi Catanzaro (66/ma); Cosenza è 81/ma e Reggio 87/ma.

dal Pollino allo Stretto, l’indice che testa la qualità della vità degli over 65, secondo quanto emerso dall’indagine del quotidiano economico, colloca Reggio al terz’ultimo posto prima di Agrigento e Trapani che chiudono la classifica. Vibo Valentia occupa la 104/ma posizione poco staccata da Crotone 102/ma. Al 98/mo posto c’è Cosenza mentre Catanzaro occupa la posizione migliore, solo 69/ma. (Ansa)