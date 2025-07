Punta Pellaro, Forza Italia: “Il solito bipolarismo del PD: prima festeggiano, poi accusano a seconda di come tira il vento” 

“Le dichiarazioni del consigliere Marino sul caso di Punta Pellaro sono la rappresentazione plastica del bipolarismo politico del Partito Democratico dell’Amministrazione Falcomatà, che come sempre naviga a vista tra annunci trionfali e goffi dietrofront”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Zimbalatti.

“E pensare che solo pochi giorni fa, lo stesso PD celebrava pubblicamente, con toni da campagna elettorale permanente, l’apertura del Parco del Vento e l’avvio di una nuova “stagione degli sport del mare”. Oggi, invece, di fronte alle inevitabili polemiche nate da un’ordinanza balneare lacunosa e contraddittoria, lo stesso partito – è il caso di dirlo – cambia idea come cambia il vento e il consigliere Giuseppe Marino, che fino a ieri festeggiava, si scopre improvvisamente critico, scaricando la responsabilità sull’Amministrazione comunale, come se lui stesso non ne facesse parte” proseguono i consiglieri.

“Un atteggiamento contraddittorio e confuso che non è nuovo a questa Amministrazione, segnale più che evidente di una visione turistica assente, miope e incoerente, basata più sul consenso elettorale di breve periodo che su un reale piano di sviluppo per il territorio a partire da una seria programmazione – concludono i consiglieri- in cui siano coinvolti principalmente i cittadini e le associazioni per costruire, insieme, un progetto capace di coniugare sviluppo e tutela, salvaguardando il patrimonio costiero perché diventi un volano reale per il rilancio turistico di Pellaro e della nostra città.”