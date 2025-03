Provocano un terremoto le dichiarazioni del direttore Luigi Longo ai microfoni di Strettoweb riprese dai mass-media calabresi e non solo. L’imprenditore Longo riceve un avviso di garanzia per aver ritirato una istanza di fallimento nel 2016. Una procura del Nord emana un avviso di garanzia con il sequestro dei cellulari. Longo non si oppone ma ricorre immediatamente in Cassazione per avere giustizia. Infatti la corte suprema con una decisione innovativa entra in fase d’indagine preliminare, smontando l’inchiesta di quella procura. Fumus di reato di conseguenza illegittime il sequestro dei cellulari. Per la Cassazione tutto l’operato di Longo rientra nella legittimità con la copertura del giudice delegato nel rispetto delle leggi vigenti. Il mistero della telefonata che anticipava l’avviso di garanzia. Chi aveva interesse a fare la chiamata anonima al direttore Longo? Un mistero fitto che deve essere depennato dalla procura di Palmi. Un fatto inquietante, chi ha fatto la telefonata al Giornalista Longo, può essere il Killer o il mandante.