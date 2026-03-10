Provinciali Cosenza, Straface, “Turano primo eletto, segnale di Forza Italia radicata”

L’elezione di Giuseppe Turano come primo degli eletti al Consiglio provinciale di Cosenza è un risultato importante che premia il lavoro costruito negli anni sul territorio e la capacità di mantenere un dialogo costante con sindaci e amministratori locali.

UN RISULTATO CHE PREMIA IL LAVORO SUL TERRITORIO

È quanto dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali e al Welfare e consigliere comunale di Corigliano-Rossano Pasqualina Straface, commentando l’esito delle elezioni provinciali che hanno portato alla guida dell’Ente il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli. Il risultato ottenuto da Giuseppe Turano – sottolinea – è il frutto di un lavoro serio e costante tra i territori. Essere il primo degli eletti significa aver costruito nel tempo relazioni solide con tanti amministratori locali e rappresentare oggi un punto di riferimento credibile per molti comuni della provincia.

UN LAVORO DI SQUADRA DEL CENTRODESTRA

Questa affermazione – aggiunge – nasce da un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati amministratori, dirigenti e rappresentanti istituzionali del centrodestra. È la dimostrazione che quando si lavora insieme e si resta presenti nei territori i risultati arrivano».

AUGURI AL PRESIDENTE FARAGALLI E A TUTTI I CONSIGLIERI ELETTI

Al neo presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli rivolgo le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Allo stesso modo desidero augurare buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali eletti, chiamati a rappresentare i territori all’interno dell’ente Provinciale. Sono certa – conclude Straface – che sapranno operare con spirito istituzionale e con attenzione alle esigenze delle comunità locali, rafforzando la collaborazione tra Provincia, Comuni e Regione Calabria nell’interesse dei cittadini.