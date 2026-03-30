Provincia Crotone. Occhiuto, “auguri ad Ammirati, premiato lavoro centrodestra”

Quello che è accaduto questa mattina in Consiglio comunale non è un episodio marginale.È un fatto grave, che impone una riflessione seria sul rispetto delle regole democratiche e sul ruolo delleistituzioni.Il Consiglio, convocato alle ore 9:00 per discutere un debito fuori bilancio, è stato aperto e chiuso in pochiminuti, con l’approvazione del provvedimento in assenza […]