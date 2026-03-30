Provincia Crotone. Occhiuto, “auguri ad Ammirati, premiato lavoro centrodestra”
Mar 30, 2026 - redazione
“Congratulazioni al sindaco di Crotonei Antonio Ammirati, neo presidente della Provincia di Crotone.
Un risultato importante che premia il lavoro serio e unitario del centrodestra e conferma, ancora una volta, la forza, la credibilità e il radicamento di Forza Italia, ben guidata su quel territorio dal consigliere regionale Sergio Ferrari.
Auguri ad Ammirati per questa nuova avventura, e buon lavoro”.