Protocollo d’intesa tra il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza e la struttura commissariale contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta

In data 28 gennaio 2026, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, è stato

siglato il protocollo d’intesa tra il Comando Regionale Calabria della Guardia

di Finanza, rappresentato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione

Gianluigi D’Alfonso ed il Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della

Regione Calabria, Ing. Claudio Moroni.

L’accordo, adottato nell’ambito delle misure straordinarie previste per il

superamento dello stato di emergenza relativo al sistema ospedaliero

calabrese, è finalizzato a rafforzare la cornice di legalità, trasparenza ed

efficienza che deve accompagnare ogni fase di attuazione degli interventi di

edilizia sanitaria programmati sul territorio regionale.

In tale ambito, l’intesa protocollare definisce un sistema coordinato di

cooperazione istituzionale volto a prevenire infiltrazioni criminali, contrastare

fenomeni illeciti in materia contrattuale e verificare la corretta gestione delle

risorse pubbliche assegnate.

La collaborazione che fonda su uno scambio strutturato di informazioni e

sull’attivazione di controlli, anche su iniziativa autonoma della Guardia di

Finanza, in linea con le rispettive competenze e nel rispetto dei principi di

riservatezza, proporzionalità e legalità.

In particolare, i Comandi Provinciali del Corpo opereranno quali referenti

territoriali dell’intesa, assicurando l’interlocuzione con i responsabili operativi

designati dal Commissario e sviluppando le attività di verifica e

approfondimento ritenute necessarie.

Il Generale D’Alfonso ha sottolineato come l’intesa odierna rappresenti un

presidio avanzato a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e

della Regione Calabria, nonché un contributo concreto alla salvaguardia

Comando Regionale Calabria

Il Commissario delegato

per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria

(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025 e s.m.i.)

dell’equilibrio e della credibilità dell’azione amministrativa, mentre il

Commissario di Governo Moroni ha evidenziato l’importanza, nelle grandi

opere e ancor più in quelle della sanità, di una stretta collaborazione tra tutte

le istituzioni per garantire un contrasto preventivo alle attività criminali che le

ingenti risorse economiche possono attrarre a tutti i livelli, impedendo lo

sviluppo e la sana infrastrutturazione di cui soprattutto la Calabria ha urgente

bisogno.

Il protocollo costituisce un chiaro segnale di attenzione verso la collettività ed

un impegno condiviso affinché le opere sanitarie previste diventino non solo

infrastrutture moderne e funzionali, ma anche simboli tangibili di legalità, buona

amministrazione e fiducia nelle Istituzioni.