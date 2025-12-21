Progetto InDavoli: Inclusione lavorativa persone con disabilità

Il Comune di Davoli nell’ambito della sua programmazione ha destinato delle risorse a un importante progetto di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in particolare autismo ad alto funzionamento o condizioni neuropsicologiche affini. Il progetto è stato articolato in diverse fasi. Nella fase 1, il Comune di Davoli ha somministrato un sondaggio alle aziende del territorio per capire l’approccio del contesto economico alla disabilità e l’eventuale disponibilità all’inserimento lavorativo di soggetti con questo tipo di disabilità. Dai risultati sono state tratte informazioni importanti portati all’attenzione dell’ASP di Catanzaro, con la quale è stato stipulato un Accordo di Partenariato per lo sviluppo della fase 2. Il Comune di Davoli ha selezionato le prime cinque aziende disponibili ad ospitare i ragazzi che verranno selezionati dall’ASP in base alle competenze richieste per le figure professionali ricercate e attraverso delle Borse Lavoro finanziate dal Comune di Davoli, verranno inseriti in azienda seguiti dai professionisti dell’ASP, per avviare un’azione di accompagnamento al lavoro. La fase 3 è dunque già pronta a partire. Con questo racconto sul progetto InDavoli, vogliamo dare un messaggio di speranza a tutte le famiglie con ragazzi che vivono questa condizione e che non vedono un futuro davanti ai lori occhi.

Chiediamo dunque, la pubblicazione del testo allegato alla presente mail e della relativa grafica, al fine di sensibilizzare ulteriormente sull’argomento.

Grazie per la collaborazione che vorrete dare.

Il Vicensindaco

Dr.ssa Giuseppina Zangari