PROGETTO DONNA CINQUEFRONDI-MELICUCCO: PRESENTATI GLI EVENTI ESTIVI

Di Aldo Polisena

L’ Associazione Centro- socio culturale guidata dalla Professoressa Franca Ieranò si avvia a celebrare i suoi primi dieci anni di vita con un bagaglio di attività di notevole spessore.

Progetto Donna nasce dalla volontà di tante donne di mettersi assieme e sfidando tanti luoghi comuni hanno deciso a realizzare iniziative culturali, sociali e aggregative.

Un impatto difficile ma importante nella realtà della Piana ma che ha prodotto in questi anni diverse collaborazioni con altre Associazioni e con le stesse istituzioni Comunali e Scolastiche. Non si contano più gli eventi organizzati e le varie attività svolte e i tanti giovani, artisti, professionisti che sono ospitati nei locali dell’Associazione, messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi siti in via B. Buozzi. Importante e diversificata è l’attività di informazione e di intrattenimento che svolge Progetto Donna grazie alle pagine social e alle trasmissioni realizzate nello studio di registrazione Ciccone e trasmesse anche da diverse emittenti radio.

Anche i servizi alle persone, come lo sportello di ascolto, ha assunto un ruolo determinante delle attività svolte in sede, diventato ormai punto di riferimento per donne in difficoltà. Presentato il calendario degli eventi estivi realizzate in collaborazione con il Comune di Cinquefrondi e di Cittanova.

Il 30 luglio a Cittanova , Piazza Calvario, andrà in scena la manifestazione di Miss Progetto Donna che avrà come tema “la bellezza delle donne e il rifiuto della violenza di genere”.

Il 6 agosto a Cinquefrondi in via B. Buozzi l’appuntamento sarà con gli emigrati di ritorno in paese con dei riconoscimenti che saranno realizzati nel corso della “Festa dell’emigrato”.

L’appuntamento più significativo sarà il 12 Agosto ,in Piazza della Repubblica, denominato “Una vita di valore” nel corso del quale verranno premiate personalità, artisti, giovani, professionisti, giornalisti ed scrittori calabresi che si sono affermati in Italia e all’estero. Quest’anno l’evento si arricchisce di un lavoro scrupoloso fatto da una Commissione che ha portato all’individuazione di personalità di grande valore umano e culturale-

Le serate saranno arricchite dall’esibizione di vari artisti e dalla proiezione di filmati e di documentari.