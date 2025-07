Progetto “Crescere in Comune”, Taurianova chiede alla Regione personale per l’Area Rendicontazione

Anche Taurianova ha aderito alla manifestazione di interesse al progetto “Crescere in Comune” che prevede il reclutamento e l’invio, da parte della Regione Calabria, di nuovo personale a favore degli Enti con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Nel programma varato dalla Giunta Occhiuto, che per la selezione delle figure da immettere negli organici delle amministrazioni comunali a tempo determinato si è affidata al Formez, era richiesta la presentazione di una domanda di adesione entro il 24 luglio e, su impulso dell’assessore al Personale, Simona Monteleone, gli uffici hanno presentato istanza accedendo al portale dedicato predisposto dall’istituto di formazione.

La caratteristica particolarmente favorevole della procedura avviata dalla Giunta guidata dal sindaco Roy Biasi prevede che le future assunzioni, che dipendono dalla Cittadella, avverranno senza oneri a carico agli enti beneficiari.

Secondo la documentazione trasmessa, il municipio taurianovese ha richiesto supporto nelle 4 macroaree individuate dall’avviso pubblico, scegliendo però l’organico del settore della Rendicontazione da coprire con maggiore priorità rispetto agli 3 che riguardano la Contabilità, l’Ambiente e l’Economia Circolare, la Mappatura del Demanio Marittimo e Ambientale.

«L’ottima iniziativa avviata dal vice presidente della Regione Filippo Pietropaolo – commenta l’assessore Monteleone – ci ha visti pronti a cogliere le opportunità di colmare gli storici vuoti di organico, anche e soprattutto perché dopo l’uscita dal dissesto finanziario l’ente conserva un quadro strutturale sano con parametri in regola per la partecipazione ai bandi regionali. Dopo aver prontamente risolto attraverso la mobilità fra enti il problema nell’ufficio Ragioneria, dopo la rapida e felice conclusione del concorso pubblico per l’assunzione di due agenti della Polizia Municipale e della selezione per l’istituzione dell’Ufficio legale, rispondiamo con fiducia a questo avviso regionale che può consentire il potenziamento significativo in un’altra area in sofferenza, con nuove risorse umane formate che daranno una nuova boccata d’ossigeno viste le sofferenze che tutti i Comuni italiani avvertono e che siamo pronti ad aggiungere alle altre 2 che attendiamo dall’Agenzia della Coesione».