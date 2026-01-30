Processo “Hybris”, assolti Ernesto Madaffari e Antonio Albanese

Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale in data 29.01.2026 accogliendo le tesi dei difensori dei sigg.ri Madaffari Ernesto e Albanese Antonio (difesi a vario titolo dagli avvocati Avv. Salvatore Staiano, Avv. Gianfranco Giunta, Avv. Guido Contestabile, Avv. Lucrezia Staiano e Avv. Francesca Alati) ha assolto gli imputati dai reati di associazione mafiosa, incendio ed un tentativo di estorsione aggravati dalle modalità mafiose.

L’indagine “Hybris” considerata sviluppo investigativo dell’operazione convenzionalmente denominata “Nuova Narcos Europea” aveva ipotizzato un controllo mafioso del settore ittico di Gioia Tauro da parte della Cosca Molè, della quale il Madaffari avrebbe rivestito la posizione apicale. La complessa istruttoria dibattimentale ha escluso in radice la sussistenza delle ipotesi delittuose contestate che pure, in data 13.1.26, a seguito di un’articolata requisitoria, avevano condotto la Procura a richiedere la condanna alla pena di anni 26 per Madaffari Ernesto e anni 8 per Albanese Antonio.

Il Collegio palmese, presieduto dalla dottoressa Barbara Borelli ha mandato assolti gli imputati ordinandone l’immediata scarcerazione.