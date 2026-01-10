Processo “Cara accoglienza”, assolto il sindaco di Varapodio Fazzolari: “per obbedire al prefetto Di Bari è iniziato il mio calvario giudiziario”.VIDEOINTERVISTA

https://streamyard.com/uvudbw3yi5if

È durato oltre 5 anni il processo al sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari. Denominato “Cara accoglienza “. Nella videointervista con il direttore di Approdo il sindaco Fazzolari ha ripercorso le tappe del suo calvario giudiziario, mettendo in risalto il ruolo negativo del Prefetto dell’epoca il dott. Michele Di Bari. L’attuale Prefetto di Napoli insistendo a dismisura aveva convinto il sindaco di Varapodio per aprire un centro di accoglienza nella sua cittadina. Le parole del primo cittadino Orlando Fazzolari sono amare verso Di Bari : “Non ha avuto nemmeno il coraggio di venire in tribunale a Palmi, per raccontare la verità. Una delusione, la legge è uguale per tutti. Non ci possono essere cittadini di serie a-b -c”.