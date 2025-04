Procedimento “Eyphemos”. Revocate tutte le misure restrittive per Domenico Restuccia

Mentre la Regione Calabria stanzia milioni per incentivare il traffico aereo, Ryanair incassa — e i calabresi pagano due volte: con le tasse e con i biglietti. Altro che low cost: qui si ingrassano i profitti di una multinazionale con fondi pubblici e zero ritorni tangibili per i cittadini. Dal 1° agosto 2024, nei tre […]