Primo Maggio: Celebrare chi Lavora, non chi blocca il Paese

di Claudio Maria Ciacci

Il Primo Maggio, storicamente conosciuto come Festa dei Lavoratori, nasce per onorare le conquiste sociali ottenute da chi ha lottato per un lavoro più giusto e dignitoso. Ma oggi, in un’Italia che affronta sfide economiche e produttive complesse, questa giornata rischia di diventare il palcoscenico di una retorica sindacale distante dalla realtà quotidiana di chi davvero crea valore nel Paese.

La Festa del Lavoro affonda le sue origini nel 1886, a Chicago, durante le proteste operaie per la giornata lavorativa di otto ore. In Europa, fu introdotta dalla Seconda Internazionale nel 1889 e celebrata per la prima volta in Italia nel 1891. Durante il regime fascista non fu abolita, ma accorpata al 21 aprile, Natale di Roma, trasformandosi in una celebrazione della produttività nazionale. Fu solo nel 1945, con la nascita della Repubblica, che tornò nella forma attuale.

Nato per tutelare i diritti dei lavoratori, il sindacato italiano ha avuto un ruolo storico importante. Tuttavia, negli ultimi decenni, molte sigle sindacali si sono trasformate in organismi autoreferenziali, più attenti alla difesa di rendite di posizione che alle reali esigenze del mondo del lavoro. Troppo spesso, i sindacati hanno bloccato riforme necessarie, opponendosi a qualsiasi tentativo di innovare il mercato del lavoro, semplificare le regole o premiare il merito.

Le strutture sindacali godono ancora oggi di privilegi difficilmente giustificabili: distacchi retribuiti a carico dello Stato, accesso diretto a sedi, risorse e tavoli di trattativa indipendentemente dalla rappresentatività reale, e una presenza costante nei gangli della burocrazia pubblica. In molti casi, anziché essere strumenti di tutela dei lavoratori, si sono trasformati in centri di potere parastatali, spesso opachi e poco trasparenti nella gestione delle risorse.

Storicamente legati a specifiche ideologie politiche, i principali sindacati italiani – CGIL, CISL e UIL – hanno condizionato il dibattito nazionale con una presenza invasiva, contribuendo alla paralisi di interi settori produttivi. La loro capacità di mobilitazione è diventata un’arma politica, più che un mezzo per ottenere risultati concreti per i lavoratori. Il risultato è stato un irrigidimento del sistema, che ha penalizzato soprattutto i giovani, i precari e chi cerca di entrare nel mondo del lavoro senza avere alle spalle un sistema protettivo.

È urgente ristabilire una distinzione chiara tra rappresentanza sindacale e lotta politica. I lavoratori italiani meritano interlocutori seri, indipendenti e orientati al risultato, non strutture interessate a perpetuare se stesse.

Oggi il lavoro va celebrato nella sua forma più autentica: quella di chi produce, rischia, crea e investe. È l’impresa che assume, non il presidio in piazza; è l’innovazione che genera ricchezza, non il veto ideologico; è il giovane che si forma e si rimbocca le maniche, non chi difende il privilegio acquisito.

Il Primo Maggio non può essere la festa di chi si oppone a ogni cambiamento, ma di chi costruisce ogni giorno, con fatica e responsabilità, un’Italia più moderna e dinamica. È tempo di spostare l’attenzione da chi protesta a chi lavora davvero. Il lavoro è merito, sacrificio e fiducia nel futuro, non slogan e paralisi.