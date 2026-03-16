Primarie del centrosinistra, oltre settemila votanti ai seggi: una grande prova di partecipazione democratica per Reggio Calabria

Secondo i dati complessivi raccolti dal Comitato organizzatore, sono stati oltre settemila i cittadini che hanno partecipato al voto per le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria quando si stanno ultimando le operazioni di voto al seggio di Spirito Santo.

Un risultato significativo che testimonia la vitalità democratica della comunità reggina e la volontà di tante persone di contribuire direttamente alla scelta della guida futura della città.

“È stata una bella pagina di democrazia e partecipazione – si legge in una nota del Comitato organizzatore – con migliaia di cittadini che hanno deciso di recarsi ai seggi per esprimere il proprio voto e prendere parte a un momento importante della vita politica della città”.

Il Comitato organizzatore sottolinea, inoltre, come l’alta affluenza sia stata registrata nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che nel corso della giornata hanno interessato la città, ma non hanno scoraggiato i tanti elettori che hanno voluto partecipare alle primarie.

“Ringraziamo i candidati, i volontari, i componenti dei seggi e tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita di questa giornata – conclude la nota – e soprattutto i cittadini reggini che con la loro presenza hanno dimostrato che la partecipazione resta il cuore della democrazia”.