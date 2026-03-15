Primarie del centrosinistra, alta partecipazione a Reggio Calabria: oltre tremila votanti nelle prime quattro ore
Mar 15, 2026 - redazione
Primarie del centrosinistra, alta partecipazione a Reggio Calabria: oltretremila votanti nelle prime quattro oreIl Comitato Organizzatore delle primarie del centrosinistra esprimesoddisfazione per l’alta partecipazione registrata nelle prime ore di votodelle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.
Dalle ore 9 alle ore 13 si sono già recati alle urne oltre 3.000 cittadini,un dato che conferma il forte interesse e la voglia di partecipazione dellacomunità reggina rispetto a un appuntamento importante per il futuro dellacittà.
“Si tratta di un segnale incoraggiante – si legge in una nota del Comitatoorganizzatore – che dimostra come le primarie rappresentino ancora oggi unostrumento vivo di democrazia e partecipazione. La presenza di migliaia dicittadini ai seggi nelle prime ore di voto testimonia la volontà di essereprotagonisti delle scelte politiche e amministrative che riguardano ilfuturo di Reggio Calabria”.
Il Comitato organizzatore invita tutti i cittadini a continuare apartecipare alle operazioni di voto, ricordando che i seggi resterannoaperti fino alle ore 20.