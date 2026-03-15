Primarie del centrosinistra, alta partecipazione a Reggio Calabria: oltre tremila votanti nelle prime quattro ore

Di Antonino Napoli Avvocato Il referendum tra l’essere e l’appartenenza del giudice Il referendum sulla giustizia viene raccontato come una resa dei conti tra politica e magistratura, o come l’ennesima guerra di religione tra garantisti e giustizialisti. Ma questa è una rappresentazione comoda e fuorviante. In realtà il punto è molto più semplice — e […]