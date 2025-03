Prevenzione malattie cardiovascolari, oggi a Gioia Tauro l’iniziativa del Rotary e Lions

Il Rotary Club di Gioia Tauro e Lions Club Gioia Tauro-Piana, con la collaborazione delle Associazioni, A.D.I.C., Pensionati, Lab-donne, Giambattista Vico, Kairos e ODV Omnia. Con il patrocinio del Comune di Gioia Tauro, della Garante alla Salute della Regione Calabria, dell’Asp di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e della Croce Rossa Comitato di Gioia Tauro, hanno organizzato nella Sala Le Cisterne e con gli appositi gazebo a Piazza dell’Incontro, una giornata di informazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei disturbi inerenti i problemi della sordità.

Dopo il tocco della campana e l”inno alle Bandiere, si è dato inizio alla manifestazione con i saluti ed un breve Seminario introdotto dal Sindaco Avv. Simona Scarcella, a seguire i saluti e gli interventi dei Presidenti dei rispettivi Club, il Dott. Edoardo Macino per il Lions e l’Avv. Vincenzo Barca per il Rotary, del rappresentante dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria il Dott. Giuseppe Zampogna e del Presidente della Croce Rossa del Comitato di Gioia Tauro, il Dott. Giuseppe Giunta. Successivamente le relazioni dei due relatori: la Dottoressa Domenica Di Certo specialista in Cardiologia che si è occupata della prevenzione delle malattie cardiovascolari con particolare riferimento nelle donne, e l’intervento del Dottore Rocco Catalano che ha relazionato sulla prevenzione delle malattie dell’udito. Subito dopo i cittadini hanno potuto usufruire, gratuitamente, di prestazioni cardiologiche ed esami audiometrici.

La Dottoressa Di Certo ed il Dottore Catalano oltre al supporto dei volontari della Croce Rossa del Comitato di Gioia Tauro, si sono avvalsi della collaborazione dei Dottori, Ferdinando Bonarrigo, Biologo Nutrizionista e degli Audioprotesisti Nicola Naso e Domenico La Bella. La giornata si è conclusa, con la consegna di attestati di benemerenza, al personale medico e paramedico, che ha contribuito con impegno e competenza all’ottima riuscita dell’iniziativa, da parte del Sindaco e dei due Presidenti dei due Club Service, promotori dell’evento.