Premio nazionale all’Hair Stylist Salvatore Clemensi, la soddisfazione di Giusi Princi

“La Calabria si conferma terra di eccellenze professionali in grado di affermarsi per qualità e competenza nel panorama nazionale ed europeo. Da calabrese, è motivo di grande orgoglio che Salvatore Clemensi, Hair Stylist e imprenditore di Bova Marina, sia stato insignito del Premio Wella Story Telling e Pubbliche Relazioni, durante la cerimonia che si è tenuta a Roma a Palazzo Montecitorio. Un riconoscimento meritato per un professionista che, grazie alla sua capacità di comunicare con efficacia e di costruire relazioni solide, si è distinto come autentico ambasciatore della cultura dell’hairstyling”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che da sempre apprezza e sostiene le eccellenze della regione.

“Il percorso di Salvatore Clemensi, che in questi anni ha saputo farsi apprezzare nel panorama nazionale con l’eccellenza della sua arte – prosegue Giusi Princi -, dimostra come la professionalità, con visione, dedizione e innovazione, possa generare valore, permettendo di raggiungere alti e importanti traguardi. Le mie sincere congratulazioni a Salvatore, che ha tenuto saldo il legame con la nostra terra, dove lavora quotidianamente, distinguendosi in Italia e all’estero grazie alle sue competenze, alle capacità relazionali e alla creatività, che lo ha portato anche a ideare una tecnica esclusiva di colorazione. È l’ulteriore dimostrazione che la Calabria sa esprimere eccellenze che dialogano con il mondo, mantenendo vivi i valori delle proprie radici. Proprio per questo, credo sia fondamentale – prosegue l’europarlamentare – valorizzare quelle esperienze professionali che contribuiscono in modo concreto a far emergere le potenzialità della nostra regione, portando in alto il nome della Calabria in contesti nazionali e internazionali. Esprimo il mio sostegno e il mio incoraggiamento a Salvatore e a tutti i professionisti che, con competenza e determinazione, si affermano dentro e fuori i confini regionali. Da parte mia – conclude – continuerò a lavorare affinché la Calabria diventi un riferimento solido per l’imprenditorialità e l’innovazione in Europa”.