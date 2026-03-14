Precipita da un dirupo di 40 metri nel Reggino, e trascorre una notte all’addiaccio, salvato dai vigili del fuoco

Precipita da un dirupo di 40 metri e trascorre la notte all’addiaccio, la squadra dei vigili del fuoco di Siderno, col supporto di Monasterace e Bianco, è intervenuta questa mattina poco dopo le 4 per il recupero di una persona che era caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa. L’incidente è avvenuto in località Pietra di Fonte a Roccella Jonica.

Sono intervenuti gli Speleo Alpini, che hanno dovuto fare una manovra con l’autoscala in modo da poter calare alla profondità di 40 metri, imbracare il malcapitato e recuperarlo portandolo poi con il 118 approfondito dal trasporto presso l’ospedale di Locri. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravissime ferite né contusioni o abrasioni, e da quanto riferito dai soccorritori non pare sia in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono rientrati stamattina dopo le 8 perché è stata complicata tanto la discesa quanto la risalita con la barella.